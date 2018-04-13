Трамп не принял решение по Сирии, он обсудит ситуацию с Макроном и Мэй - Белый дом

Дональд Трамп будет разговаривать с президентом Франции Еммануелем Макроном и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Президент США Дональд Трамп провел совещание с советниками по вопросам нацбезопасности, однако еще не принял решение по Сирии.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс, передает Голос Америки.

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"Президент Трамп только что завершил совещание со своей командой по вопросам национальной безопасности, на котором обсуждалась ситуация в Сирии. Мы продолжаем анализ разведывательной информации и консультации с нашими партнерами и союзниками. Сегодня вечером президент будет разговаривать с президентом Макроном и премьер-министром Мэй", - сказала Сандерс.

"Мы посмотрим, что произойдет. Мы очень серьезно смотрим на эту ситуацию", - сказал Трамп перед началом совещания в Белом доме.

Ранее в четверг министр обороны США Джеймс Мэттис сказал законодателям, что пока у него нет окончательного подтверждения того, что в ходе недавнего нападения было применено химическое оружие, однако поведение Сирии и России стало "попросту непростительным".

Как сообщал УНИАН, 11 апреля президент США Дональд Трамп пообещал осуществить ракетный удар по Сирии из-за химической атаки в городе Дума 7 апреля, в результате которого погибло много людей. Так он ответил на заявление посла РФ в Ливане Александра Засыпкина ливанскому телеканалу "Аль-Манар" о том, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.

Президент США также заявил, что отношения с Российской Федерацией стали хуже, чем были во времена "холодной войны".

Российские военные корабли покинули сирийский порт Тартус в связи с возможными ударами США по Сирии.

Кроме того, издание The Times сообщило, что Великобритания готовится нанести авиаудары по Сирии. В полную боеготовность приведены самолеты британских ВВС на военной базе на Кипре.

7 апреля несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, заявили о химической атаке в городе Дума.

По разным данным, в результате атаки погибли от 70 до 75 человек, еще около тысячи пострадали. Предполагают, что жертв могло быть гораздо больше. У некоторых пострадавших наблюдались симптомы, характерные при поражении хлором или нервно-паралитическим газом.

11 апреля во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Сирии 500 человек имеют симптомы поражения токсичными химическими веществами.

Сообщалось, что вертолет сбросил в Думе бомбу, которая якобы содержала зарин.

При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.