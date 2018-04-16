Макрон заявил, что ему удалось убедить Трампа не отказываться от операции в Сирии

Макрон также заявил, что операция США, Франции и Великобритании в Сирии была совершенно легитимной.

Французский президент Эммануэль Макрон рассказал, что ему удалось убедить американского президента Дональда Трампа остаться в Сирии и совершить ракетные удары только по химическим объектам на территории страны.

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Об этом политик рассказал в интервью BFMTV. "Мы также убедили его (Трампа) ограничиться ударами по химическим объектам", - сказал Макрон.

Он добавил, что десять дней назад президент Трамп говорил, что США намерены освободиться от обязательств в Сирии, но французской стороне удалось его переубедить.

"Мы должны предложить продолжительное решение в Сирии для сирийского народа", - добавил Макрон

Макрон также заявил, что операция США, Франции и Великобритании в Сирии была совершенно легитимной.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по сирийским военным объектам, которые связаны с химическим оружием. Страны прибегли к военному вмешательству, поскольку возлагают на сирийское правительство ответственность за вероятную химическую атаку, совершенную в городе Дума. Такие действия поддержали частности ФРГ, Израиль, Саудовская Аравия и Турция. Россия и Иран, которые являются союзниками сирийского правителя Башара Асада, осудили эти удары.