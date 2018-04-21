Генсек ООН прокомментировал решение Пхеньяна прекратить ядерные испытания

Он отметил, что это открывает мирный путь к денуклеаризации Корейского полуострова.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует решение Пхеньяна прекратить ядерные испытания и запуски межконтинентальных ракет, это открывает мирный путь к денуклеаризации Корейского полуострова.

Читайте такжеКНДР прекращает ядерные испытания и закрывает полигон

«И это также доказывает, что дипломатия – это путь решения конфликтов: не война», – сказал генсек ООН, передает радио Свобода.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что его страна заморозит испытания ядерного оружия и баллистических ракет и закроет полигон ядерных испытаний.

В 2017 году КНДР произвела шесть ядерных испытаний, а также испытала несколько межконтинентальных баллистических ракет, что вызвало критику со стороны мирового сообщества. В связи с этим Совет Безопасности ООН несколько раз расширял санкции против Северной Кореи, в частности, 22 декабря 2017 года организация единогласно приняла предложенные США новые санкции против Северной Кореи. Санкции ограничивают для КНДР импорт нефти, вернут всех ее работников из-за рубежа в течение года и могут существенно ограничить судоходство.