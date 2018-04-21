В мире отреагировали на решение КНДР отказаться от ядерных испытаний

В Британии выразила надежду на то, что этот шаг означает стремление Пхеньяна к "честным" переговорам об отказе от ядерного оружия.

Евросоюз, Великобритания и Китай приветствовали отказ Северной Кореи от ракетно-ядерных испытаний, о чем объявил накануне северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Читайте такжеКНДР прекращает ядерные испытания и закрывает полигон

В заявлении главы внешнеполитического ведомства ЕС решение властей КНДР назвали «позитивным шагом», передает радио Свобода. Власти Британии выразили надежду на то, что этот шаг означает стремление Пхеньяна к «честным» переговорам об отказе от ядерного оружия. МИД России пока не выступил с официальным комментарием.

В прошлом году после серии ракетных испытаний в КНДР Соединенные Штаты неоднократно заявляли о возможности нанесения удара по Северной Корее. В последние месяцы, однако, напряженность начала спадать. Ким Чен Ын в пятницу объявил, что приостанавливает все ракетно-ядерные испытания, а также закрывает полигон, на котором были сделаны шесть последних ядерных взрывов.

Президент США Дональд Трамп отозвался на заявление Пхеньяна сообщением в "Tвиттере", оценив его как «добрую весть и для самой Северной Кореи, и для всего мира», добавив, что он ждет встреча с северокорейским лидером, о подготовке которой было объявлено недавно.

Ким Чен Ын в своей речи также заявил, что Пхеньян настроен на создание благоприятной международной обстановки для развития экономики и роста благосостояния людей. Эксперты указывают на возможные выгоды даже частичного открытия для мира экономики КНДР как для нее самой, так и для всех окружающих стран. Одно только строительство наземного транспортного коридора из Китая в Южную Корею через территорию Северной может принести обеим Кореям миллиарды долларов.