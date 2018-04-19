Пилот, посадившая самолет после отказа двигателя, стала новым американским героем (фото)

Пассажиры самолета называют ее героем с по-настоящему железными нервами. После экстренного приземления Тэмми Джо Шульц поговорила с каждым из пассажиров лично.

Пассажиры самолета Southwest Airlines, двигатель которого взорвался прямо в воздухе, называют настоящей героиней пилота воздушного судна, поскольку после аварии ей удалось успешно выполнить экстренную посадку.

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По данным СМИ, Тэмми Джо Шульц была командиром воздушного судна, выполнявшего рейс из Нью-Йорка в Даллас, но из-за аварийной ситуации был вынужден приземлиться в Филадельфии.

Точные причины аварии пока не установлены, но представители Национального совета по безопасности на транспорте сообщили, что следователи обнаружили признаки усталости металла в одной из отломанных лопаток двигателя.

Сообщается, что Шульц работала 10 лет в составе военно-морских сила США, где была пилотом истребителя.

Официально компания Southwest Airlines не сообщала, кто именно был пилотом злополучного рейса, но пассажиры утверждали, что за штурвалом лайнера была именно Шульц. Позже это подтвердил в интервью журналистам ее супруг.

В ВМС США сообщили, что Шульц была среди первых женщин, которые сели за штурвал истребителя. Она родилась в Нью-Мексико. До вступления в вооруженные силы она закончила университет, получив два диплома - по биологии и сельскохозяйственному бизнесу.

В ВМС она достигла звания капитана третьего ранга, после чего перешла на гражданскую службу. Ее муж - тоже пилот Southwest Airlines. У пары двое детей.

Пассажиры самолета, после аварийного приземления поделились своими впечатлениями от действий пилота. Пассажир Альфред Тамлинсон из Техаса заявил, что у Шульц по-настоящему железные нервы. "Я восхищаюсь этой женщиной. На Рождество я обязательно пошлю ей открытку с подарочной картой - за то, что она меня так приземлила", - сказал он.

"Вот герои рейса SWA 1380 из Нью-Йорка в Даллас. Мы потеряли один двигатель, а они направили самолет в Филадельфию и спасли 149 человек на борту", - написал в "Твиттере" Кристофер Джонсон.

Диана Макбрайд Селф разместила в Facebook фотографию Тэмми Джо Шульц на борту самолета, который только приземлился. "Командир Тэмми Джо Шульц поговорила с каждым из нас лично. Она настоящий американский герой, - пишет она. - Огромное вам спасибо за ваши знания, действия и отвагу в такой сложной ситуации".