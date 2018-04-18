Блогер устроил стрим в соцсети с падающего самолета в США (видео)

У самолета в воздухе взорвался двигатель, осколки пробили иллюминатор и убили пассажирку. Самолет начал резко снижаться и повсюду чувствовался запах гари.

Блогер устроил в Facebook прямую трансляцию с самолета, летевшего из Нью-Йорка в Даллас, который в результате аварии начал гореть прямо в небе.

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Как сообщает CBS News, блогер Марти Мартинез разместил стрим в Facebook, на котором видно, как он сидит в самолете с кислородной маской на лице. Под видео находился подпись: "что-то не так с самолетом! Похоже, мы снижаемся! Аварийная посадка! Рейс авиакомпании Southwest из Нью-Йорка в Даллас".

Позже он сообщил, что у самолета в воздухе взорвался двигатель, осколки пробили иллюминатор и убили пассажирку. Стюарды начали бегать и просить пассажиров помочь заткнуть образовавшуюся дыру. Самолет начал резко снижаться и повсюду чувствовался запах гари.

Сейчас выяснилось, что пассажирка, о которой говорил блогер, доставлена в больницу в критическом состоянии. Еще семь человек имеют незначительные травмы, им госпитализация не понадобилась.