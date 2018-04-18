СМИ об аварии самолета в США: через окно частично высосало пассажира, один человек погиб

Авиалайнер был оснащен антенной для обеспечения доступа в интернет во время полета, некоторые пассажиры вели прямую трансляцию происходящего на борту самолета.

У Boing 737-700 американского лоу-коста Southwest Airlines после вылета из нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардия в полете взорвался левый двигатель, осколки которого повредили иллюминатор, через который частично высосало пассажира, сидевшего у окна.

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Как сообщает avianews.com, авиалайнер совершил успешную аварийную посадку в аэропорту Филадельфии. Т.к. авиалайнер был оснащен антенной для обеспечения доступа в интернет во время полета, некоторые пассажиры вели прямую трансляцию происходящего на борту самолета.

Национальное бюро по безопасности на транспорте США (NTSB) сообщило о том, что в инциденте пострадали восемь пассажиров, один из которых погиб. В бюро не уточнили, идет ли речь о пассажире, который сидел у поврежденного иллюминатора и частично оказался снаружи самолета.

Всего на борту самолета находились 143 пассажира и пять членов экипажа. Это первый случай гибели пассажира на рейсе американской авиакомпании с 2009 года.

Ранее СМИ сообщали об одном пострадавшем в результате инцидента с самолетом Southwest Airlines.