В Британии начали расследование против пропагандистского телеканала Russia Today

Британский медиарегулятор усмотрел в работе RT нарушения принципа объективности.

Британский телекоммуникационный регулятор Ofcom открыл семь расследований в отношении российского пропагандистского телеканала Russia Today.

Как сообщает Би-Би-Си, медиарегулятор усмотрел в работе RT нарушения принципа объективности - это касается как новостных, так и повседневных программ, выходящих на российском телеканале.

До недавнего времени число претензий к ТВ-Новости - компании, которая обеспечивает вещание RT в Британии - не выходило за допустимые рамки, заявляет регулятор.

Однако с момента событий в британском Солсбери, где был отравлен экс-сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, на телеканале RT наблюдается значительное увеличение числа программ, которые требуют разбирательства на предмет возможного нарушения правил, установленных Ofcom.

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Результаты расследования будут обнародованы в скором времени, говорится в сообщении.

Британский телекоммуникационный регулятор Ofcom - независимая организация, не находящаяся в подчинении у правительства.

Подобные расследования в отношении RT Ofcom уже проводил. Так, в ноябре 2014 года Ofcom усмотрел нарушения в работе RT - тогда речь шла о четырех сюжетах, связанных с освещением российской агрессии в Украине.

Претензии британского регулятора заключались в том, что телеканал представляет события в Украине исключительно с позиции российских властей, в то время как, согласно британскому кодексу вещания, все вопросы, а особенно касающиеся важных политических событий и вызывающие противоречия, должны освещаться беспристрастно.

Ofcom предупредил телеканал, что если подобные нарушения повторятся, то регулятор рассмотрит возможность дальнейших действий, в том числе введение санкций.