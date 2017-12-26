Пропагандисты Russia Today сняли видео, как Дед Мороз берет в заложники Санта Клауса
10:47, 26 декабря 2017
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По сценарию, Дед Мороз взял в заложники своего западного коллегу, чтобы мальчик прочитал стих на стуле.
RT снял очередное пропагандистское видео / Скриншот видео ТСН
Пропагандисты российского телеканала Russia Today сняли видео, в котором Дед Мороз берет в заложники Санта Клауса.
Как говорится в сюжете ТСН, события якобы происходят в Соединенных Штатах. По сценарию, в ночь против Рождества маленький мальчик ждет Санту, готовит для него печенье с молоком. Но когда он просыпается ночью, чтобы посмотреть на свои подарки, то видит Санта Клауса связанным, с кляпом во рту.
Дед Мороз, стоящий рядом, увидев мальчика, требует от него прочитать стишок. Малыш пугается, но подчиняется требованию.
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