Пропагандисты Russia Today сняли видео, как Дед Мороз берет в заложники Санта Клауса

Пропагандисты российского телеканала Russia Today сняли видео, в котором Дед Мороз берет в заложники Санта Клауса.

Как говорится в сюжете ТСН, события якобы происходят в Соединенных Штатах. По сценарию, в ночь против Рождества маленький мальчик ждет Санту, готовит для него печенье с молоком. Но когда он просыпается ночью, чтобы посмотреть на свои подарки, то видит Санта Клауса связанным, с кляпом во рту.

Дед Мороз, стоящий рядом, увидев мальчика, требует от него прочитать стишок. Малыш пугается, но подчиняется требованию.