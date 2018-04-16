Экс-глава ФБР допустил, что у Кремля есть компромат на Трампа

Уволенный Трампом Коми отметил, что вполне вероятно, что у России есть компромат на нынешнего президента США.

Бывший директор ФБР Джеймс Коми допустил, что российские власти могут владеть компроматом на президента США Дональда Трампа.

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Об этом Коми заявил в интервью ABC News. «Это возможно,- отметил он.- Я не могу говорить, что это маловероятно, я не говорю, что это весьма вероятно. Но я говорю, что это возможно».

Джеймс Коми дал интервью накануне презентации своей книги «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство», описывающей его деятельность на посту главы ФБР и взаимодействие с президентом.

Дональд Трамп отправил Джеймса Коми в отставку в мае прошлого года, как объяснил сам президент, по причине его некомпетентности. При этом на момент выхода в отставку глава ФБР проводил расследование так называемого «русского дела» в отношении нового президента, поэтому его увольнение вызвало скандал.

Дональд Трамп уже прокомментировал несколько отрывков книги Джеймса Коми, опубликованных The Washington Post. Президент США посвятил около часа написанию твитов, в которых называет Коми «лицемером», «скользким типом» и «худшим директором ФБР за всю историю», а его книгу - «фейком». Мемуары Джеймса Коми должны поступить в продажу 17 апреля.