Экс-главу аппарата Белого дома допросили в деле вмешательства РФ в выборы

Бывшего главу аппарата Белого Дома Райнса Прибеса допросили в деле вмешательства России в президентские выборы в США. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Agence France Press.

Адвокат Прибеса Уильям Берк рассказал, что его клиент добровольно принял участие в допросе представителями команды спец прокурора Роберта Мюллера.

"Он был рад ответить на все их вопросы", - сказал он.

СМИ сообщают, что Райнс Прибес несколько недель готовился к этому допросу.

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Президента США Дональда Трампа ни в чем не обвиняют, однако команда Мюллера проявляет заинтересованность к тому, как происходило увольнение экс-директора ФБР Джеймса Коми, который расследовал вмешательства РФ.

Прибес участвовал во встречах, на которых обсуждалось увольнение Коми и играл одну из ключевых ролей во время кампании Трампа и в Белом доме.