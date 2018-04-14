Пентагон не уведомлял Россию о предстоящих ударах по Сирии (фотогалерея)

Удары носят "разовый характер", и их целью является послание "сильного сигнала" сирийскому президенту Башару Асаду.

США совместно с Великобританией и Францией нанесли "точечные удары" по Сирии без предварительного согласования их с российской стороной.

Об этом в ходе брифинга заявил глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд, передает Дождь.

Он также отметил, что удары носят "разовый характер", и их целью является послание "сильного сигнала" сирийскому президенту Башару Асаду.

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"В прошлом году режим Асада не принял сигнал. В этот раз мы с нашими союзниками ударили мощнее. Мы послали сигнал Асаду и его подчиненным-убийцам, что они не должны совершать еще одну химатаку, за которую понесут ответственность", - сказал Данфорд.

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести "точечные удары" по Сирии в ответ на химическую атаку в сирийской Думе.

Трамп также обратился к Ирану и России, назвав их "наиболее ответственными за поддержку, снабжение и финансирование" режима президента Сирии Башара Асада.

Трамп подчеркнул, что удары являются прямым результатом неспособности России удержать Асада от использования химического оружия.