Трамп приказал нанести "точечные удары" по Сирии (видео, фото)

США, Франция и Великобритания вместе начали военные удары в Сирии.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести "точечные удары" по Сирии в ответ на химическую атаку в сирийской Думе.

Об этом сообщает Reuters.

"Недавно я приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов начать точечные удары по объектам, связанным с химическим оружием сирийского диктатора Башара Асада", -заявил Трамп в обращении к американскому народу.

По его словам, к операции также присоединились Великобритания и Франция.

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Reuters со ссылкой на очевидца в Дамаске сообщает о том, что в столице Сирии была слышна серия взрывов. Собеседник также расскзал, что виден дым, поднимающийся в восточной части города.

Трамп также обратился к Ирану и России, назвав их "наиболее ответственными за поддержку, снабжение и финансирование" режима президента Сирии Башара Асада.

"Иран и Россия, я спрашиваю вас: какая нация хочет быть связанной с массовым убийством невинных мужчин, женщин и детей? Народы мира могут быть оцениваться друзьями, которых они поддерживают. Ни одна нация не может преуспеть, поддерживая государства-изгои, жестоких тиранов и диктаторов-убийц", - сказал Трамп.

Трамп подчеркнул, что удары являются прямым результатом неспособности России удержать Асада от использования химического оружия.

"В 2013 году президент Путин и его правительство пообещали миру, что они будут гарантировать ликвидацию химического оружия Сирии. Недавняя атака Асада и сегодняшняя реакция - это прямой результат неспособности России сохранить это обещание. Россия должна решить, продолжит ли она этот темный путь или присоединится к цивилизованным нациям в качестве силы стабильности и мира. Надеюсь, когда-нибудь мы поладить с Россией и, возможно, даже с Ираном, а может и нет", - сказал Трамп.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля президент США Дональд Трамп пообещал осуществить ракетный удар по Сирии из-за химической атаки в городе Дума 7 апреля, в результате которого погибло много людей. Так он ответил на заявление посла РФ в Ливане Александра Засыпкина ливанскому телеканалу "Аль-Манар" о том, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.

Президент США также заявил, что отношения с Российской Федерацией стали хуже, чем были во времена "холодной войны".

Российские военные корабли покинули сирийский порт Тартус в связи с возможными ударами США по Сирии.

Кроме того, издание The Times сообщило, что Великобритания готовится нанести авиаудары по Сирии. В полную боеготовность приведены самолеты британских ВВС на военной базе на Кипре.

7 апреля несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, заявили о химической атаке в городе Дума.

По разным данным, в результате атаки погибли от 70 до 75 человек, еще около тысячи пострадали. Предполагают, что жертв могло быть гораздо больше. У некоторых пострадавших наблюдались симптомы, характерные при поражении хлором или нервно-паралитическим газом.

11 апреля во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Сирии 500 человек имеют симптомы поражения токсичными химическими веществами.

Сообщалось, что вертолет сбросил в Думе бомбу, которая якобы содержала зарин.

При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.