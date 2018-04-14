США в ООН обвинили Россию в невыполнении обязательств по уничтожению химоружия в Сирии

Россия игнорирует подлинную угрозу международному миру и безопасности и свою единоличную ответственность за нее.

Постпред США в ООН Никки Хейли обвинила Россию в невыполнении своих обязательств по уничтожению химического оружия в Сирии.

Об этом она заявила в ходе очередного экстренного заседания Совета безопасности ООН, передает Центр новостей ООН.

Как отметила Хейли, именно Россия взяла на себя роль гаранта уничтожения арсеналов химоружия в Сирии. "Если бы Россия выполнила свои обязательства, в Сирии уже не было бы химического оружия, и мы бы не оказались сегодня в такой ситуации", - подчеркнула она.

По оценкам США сирийское правительство использовало химоружие по меньшей мере 50 раз. "По некоторым оценкам, и вовсе 200 раз", - добавила Хейли.

Читайте такжеБритания назвала абсурдными обвинения России о причастности к химатаке в Сирии

Она напомнила, что Россия и США и даже режим Асада являются участниками Конвенции о запрещении химического оружия.

Никки Хейли обвинила Россию в том, что она защищает сирийский режим, в частности, РФ 12 раз воспользовалась правом вето, чтобы защитить режим Асада в Совбезе ООН.

"Россия в одиночку блокировала [продление мандата] Совместного механизма по расследованию, который позволил бы международному сообществу привлечь к ответственности виновных в применении химоружия в Сирии", - подчеркнула американский дипломат.

Также, постпред США назвала "странными" обстоятельства созыва этого заседания Совбеза ООН. По ее мнению, речь должна идти исключительно "о применении химического оружия, которым в Сирии убивают невинных мирных жителей".

"Россия попросила нас обсудить так называемые "односторонние угрозы" в отношении Сирии. Странно, что Россия игнорирует подлинную угрозу международному миру и безопасности и свою единоличную ответственность за нее", - отметила она.

Никки Хейли описала страдания, которые терпят жертвы таких нападений и привела свидетельства очевидцев химических атак в ходе мировых войн прошлого столетия.

"Наш президент еще не принял решения относительно возможной операции в Сирии. Но, если Соединенные Штаты и наши союзники решат начать такую операцию, она будет направлена на защиту принципов, с которыми мы все согласны. Это будет защита основ международного права", - заявила Хейли.