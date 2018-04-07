После наезда авто на толпу в Мюнстере погибли 4 человека, еще 20 пострадали

Среди погибших – трое пешеходов, которые находились на улице, и водитель пикапа, который совершил наезд.

В результате наезда автомобиля в толпу людей в центре немецкого Мюнстера погибли четыре человека.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на информацию МВД Германии, передает "Европейская правда".

Среди погибших – трое пешеходов, которые находились на улице, и водитель пикапа, который совершил наезд. Он покончил жизнь самоубийством, застрелившись в авто.

В результате наезда около 20 человек получили ранения, шесть пострадавших находятся в критическом состоянии. Изначально полиция сообщала о 30 раненых, но впоследствии скорректировала данные.

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Полиция перекрыла центр города и просит людей избегать скопления. В то же время, правоохранители сообщили, что не ищут других подозреваемых.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 апреля, в немецком городе Мюнстер фургон въехал в толпу людей. В полиции сообщили, что водитель автомобиля застрелился после наезда.

Нападающий, который сознательно совершил наезд на людей в центральной части немецкого города Мюнстер, скорее всего не действовал из террористических соображений.По информации наших журналистов, подозреваемый – немец, который до совершения преступления проявлял склонность к самоубийству.