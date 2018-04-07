Нападение в немецком Мюнстере совершил мужчина с расстройством психики - СМИ

В Мюнстер фургон въехал в толпу людей, в результате инцидента пострадали около 20 человек. Из них шестеро находятся в тяжелом состоянии.

Нападающий, который сознательно совершил наезд на людей в центральной части немецкого города Мюнстер, скорее всего не действовал из террористических соображений.

Об этом сообщает ряд немецких СМИ со ссылкой на источники в полиции, передает "Европейская правда".

"Усиливаются свидетельства в пользу того, что инцидент не был террористической атакой. По информации наших журналистов, подозреваемый – немец, который до совершения преступления обнаруживал склонность к самоубийству", - пишет издание RP online.

Как известно, человек, который въехал в толпу на микроавтобусе, убив 3 и ранив около 20 человек, после этого застрелился в автомобиле.

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Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники также сообщает, что полиция не имеет доказательств того, что преступление имеет признаки терроризма. Журналисты приводят данные о нападающем. Его звали Йенс Г., он 1969 года рождения, а с 2014 до 2016 года он лечился от психического заболевания.

Агентство DPA также сообщает о психически больном нападающем.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 апреля, в немецком городе Мюнстер фургон въехал в толпу людей. В полиции сообщили, что водитель автомобиля застрелился после наезда.

В результате инцидента пострадали около 20 человек. Из них шестеро находятся в тяжелом состоянии.