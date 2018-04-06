Лондон в ООН: РФ несет ответственность за отравление Скрипаля, ее нельзя допускать к расследованию

Против Скрипаля и его дочери использовалось вещество "Новичок", разработкой которого занималась Россия.

Лондон считает "весьма вероятным", что ответственность за отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери несет Россия и поэтому ее нельзя допускать к расследованию.

Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс, пишет Центр новостей ООН.

Пирс пояснила, что формулировка "с высокой степенью вероятности" означает только, что вину может установить лишь суд. Но, по ее словам, у Великобритании есть все основания для обвинений в адрес России.

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Она сослалась на выводы сотрудников лаборатории в Портон-Дауне, установивших, что против Скрипаля и его дочери использовалось вещество "Новичок", разработкой которого занималась Россия.

Пирс сообщила, что сразу после отправления, которое было совершено 4 марта, ее страна приступила к расследованию, в котором задействованы 250 следователей. Они находятся в процессе изучения пяти тысяч часов видеозаписей и 1300 вещественных доказательств и ведут допросы свидетелей – а их 500.

Карен Пирс напомнила, что Великобритания незамедлительно обратилась за помощью в расследовании в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) – в полном соответствии с положениями соответствующей Конвенции.

Посол Великобритании также выразила обеспокоенность из-за заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, из которого следует, что Россия не согласится ни с какими выводами расследования ОЗХО, если в нем не примут участия российские эксперты.

Как сообщал УНИАН, бывшего российского шпиона Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания 4 марта в британском Солсбери.

Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР. 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь находятся в больнице.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.

Сейчас ряд стран, включая Украину, решили выдворить российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского разведчика Скрипаля и его дочери.

Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинения стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращении контактов с Россией на высоком уровне. РФ в ответ выслала 23 британских дипломатов.

В США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле.

Президент Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов.

Кроме того, Франция, Германия, Польша, Канада выдворили за 4 российских дипломата, Литва, Чехия, Молдова - по 3, Нидерланды, Дания, Албания, Италия, Испания, Австралия - по 2, Румыния, Эстония, Латвия, Хорватия, Швеция, Македония, Норвегия, Венгрия, Финляндия, Бельгия и Ирландия - по 1.