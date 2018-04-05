Организация по запрещению химоружия не поддержала предложение РФ о новом расследовании дела Скрипаля - СМИ

ОЗХО ожидает уже на следующей неделе получить из лабораторий результаты анализа вещества, которым был отравлен Скрипаль.

В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не поддержали предложение России о проведении нового расследования с участием РФ по делу об отравлении российского экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Об этом Reuters сообщили дипломатические источники, передает Deutsche Welle.

На закрытом заседании Исполнительного совета организации, созванном в Гааге на требование РФ в среду, 4 апреля, российский проект поддержали 5 из 41 члена исполнительного совета, а именно Китай, Азербайджан, Судан, Алжир и Иран. Против высказались 15 стран, еще 17 стран воздержались.

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По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, Москва призвала создать независимую комиссию экспертов под эгидой Исполнительного совета ОЗХО, которая будет заниматься делом об отравлении Скрипаля и его дочери. Кроме того, Россия предлагала расследовать отравление бывшего полковника ГРУ совместно с британскими властями.

ОЗХО ожидает уже на следующей неделе получить из лабораторий результаты анализа вещества, которым был отравлен Скрипаль. Соответствующий доклад получит в свое распоряжение Великобритания, сообщил представитель ОЗХО в среду.

Представитель Европейского Союза обнародовал заявление, в котором отверг российские предложения. В документе, опубликованном на сайте ОЗХО, высказывается огорчение из-за того, что "РФ не отреагировала положительно на первоочередное просьбу Лондона о предоставлении необходимой информации" в связи с инцидентом. Вместо этого Россия ответила "потоком выдумок", в том числе и в адрес ряда стран ЕС.

Кроме того, Евросоюз обеспокоен заявлением российского МИД о том, что Москва не примет результаты расследования, проведенного в Солсбери экспертами ОЗХО. Как говорится в заявлении, "необходимо, чтобы Россия ответила на вопросы Великобритании в связи с отравлением Скрипаля, полностью сотрудничала с секретариатом ОЗХО по этому делу, а также немедленно и полностью раскрыла программу по производству "Новичка" в ОЗХО".