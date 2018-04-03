Исследование подтвердило, что Скрипаля и его дочь отравили веществом класса "Новичок"

Изготовление этого вещества предполагает чрезвычайно высокую технологичность, которая доступна только на мощностях государственного уровня.

Специалисты британской химической лаборатории Портон-Даун смогли подтвердить, что вещество, которым в Солсбери отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь, было боевым отравляющим веществом класса "Новичок".

Как передает Русская служба Би-би-си, глава лаборатории Гэри Эйткенхед в интервью телеканалу Sky News заявил, что для установления страны происхождения недостаточно одного химического анализа - необходимы и другие данные, в том числе основанные на информации от разведки. Такие данные должны быть у британского правительства.

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"Мы не установили конкретный источник, но мы предоставили научную информацию правительству, которое, в свою очередь, использовало другие источники, чтобы прийти к заключению, к которому пришло", - пояснил он.

Эйткенхед отметил, что ученые смогли идентицифировать яд как "Новичок", выяснить, что это было боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. "Этот яд происходил из той же семьи, это было боевое отравляющее вещество, но говорить, где именно он был произведен - вот это уже не наша работа", - сказал он.

При этом глава лаборатории подтвердил, что изготовление этого вещества предполагает чрезвычайно высокую технологичность, которая доступна только на мощностях государственного уровня. По словам Эйткенхеда, против веществ класса "Новичок" нет антидота.

Высказывавшиеся в России предположения о возможном наличии у лаборатории запасов или разработок этого вещества он комментировать не стал, но категорически отверг возможность того, что Сергея и Юлию Скрипаль могли отравить с помощью "Новичка" из Портон-Дауна.

"Это невозможно, чтобы нечто подобное могло быть произведено в нашей лаборатории или покинуть ее стены", - заявил Эйткенхед.

В свою очередь Организация по запрещению химического оружия утром 4 апреля должна собраться на специальную встречу в Гааге. Встреча проводится по просьбе российского представителя при организации Александра Шульгина и пройдет за закрытыми дверями.

Сейчас эксперты ОЗХО также изучают вещество, которым отравили Скрипалей.

Как сообщал УНИАН, Лавров увидел в отравлении Скрипаля выгоду для британского правительства.