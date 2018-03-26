Украина высылает 13 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля

Порошенко заявляет, что Россия в очередной раз подтвердила свое пренебрежительное отношение не только к суверенитету независимых государств, но и к ценности человеческой жизни.

Украина высылает из страны 13 российских дипломатов в связи с отравлением российского экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Петра Порошенко.

«В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, и в координации со странами ЕС, приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из немногих оставшихся. Ибо, как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены», - подчеркнул глава государства.

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Порошенко отмечает, что Россия в очередной раз подтвердила свое пренебрежительное отношение не только к суверенитету независимых государств, но и к ценности человеческой жизни.

«Украина ощущает это каждый день в оккупированном украинском Крыму и на Донбассе. Поэтому, как никогда важно не ограничиваться символическими жестами. Следующий шаг - увеличение цены для Москвы за совершенные международные преступления, включая усиление персональных, финансовых и экономических санкций», - добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что общий ответ Кремлю и в дальнейшем должен быть решительным и жестким для недопущения новых человеческих трагедий и обеспечения уважения к нормам международного права.

Как сообщал УНИАН, бывшего полковника Главного разведывательного управления Генштаба Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания 4 марта в британском Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в СССР. В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.