В Ираке ранен лидер "Исламского государства" - СМИ
01:19, 10 ноября 2014Мир
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Лидер группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади получил ранения во время артобстрела на западе Ирака.
В Ираке ранен лидер "Исламского государства" / telegraph.co.uk
О ранении лидера исламистов сообщили источники в Минобороны и МВД Ирака, сообщает ТСН со ссылкой на АР.
По словам источника в иракском МВД, аль-Багдади ранили 8 ноября в ходе его встречи с боевиками в городе Эль-Кайм в иракской провинции Анбар.
Чиновник Министерства обороны сказал, что узнал о ранении лидера "Исламского государства" во время оперативных военных совещаний.
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Оба источника сообщили, что операцию провели иракские силы безопасности.
Ранее о ранении лидера "Исламского государства" сообщили арабские СМИ.
Напомним, США продолжает наносить удары по исламистам в Сирии и Ираке, "Аль-Каида" обещает отомстить.
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