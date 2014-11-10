В Ираке ранен лидер "Исламского государства" - СМИ

О ранении лидера исламистов сообщили источники в Минобороны и МВД Ирака, сообщает ТСН со ссылкой на АР.

По словам источника в иракском МВД, аль-Багдади ранили 8 ноября в ходе его встречи с боевиками в городе Эль-Кайм в иракской провинции Анбар.

Чиновник Министерства обороны сказал, что узнал о ранении лидера "Исламского государства" во время оперативных военных совещаний.

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Оба источника сообщили, что операцию провели иракские силы безопасности.

Ранее о ранении лидера "Исламского государства" сообщили арабские СМИ.

Напомним, США продолжает наносить удары по исламистам в Сирии и Ираке, "Аль-Каида" обещает отомстить.