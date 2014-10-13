В Сирии развернулось настоящее сражение между исламистами и курдами с авиацией США (фоторепортаж)

В сирийском городе Айн-эль-Араб (по-курдски — Кобани), который имеет стратегически важное значение идут жестокие бои между штурмующими город боевиками «Исламского государства», и обороняющими его курдами-езидами.

Город находится на самой границе с Турцией. Во время последнего штурма курды смогли удержать город только благодаря помощи с воздуха: боевая авиация США наносила ракетно-бомбовые удары по позициям исламистов.

Со стороны Турции скопились тысячи беженцев и добровольцев-курдов, которые просят Анкару открыть границу и позволить прийти на помощь своим собратьям, защищающим город, уже ставший символом курдского сопротивления исламистам.