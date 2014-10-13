В Сирии развернулось настоящее сражение между исламистами и курдами с авиацией США (фоторепортаж)

13:58, 13 октября 2014
Мир
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В сирийском городе Айн-эль-Араб (по-курдски — Кобани), который имеет стратегически важное значение идут жестокие бои между штурмующими город боевиками «Исламского государства», и обороняющими его курдами-езидами.

Город находится на самой границе с Турцией. Во время последнего штурма курды смогли удержать город только благодаря помощи с воздуха: боевая авиация США наносила ракетно-бомбовые удары по позициям исламистов.

Со стороны Турции скопились тысячи беженцев и добровольцев-курдов, которые просят Анкару открыть границу и позволить прийти на помощь своим собратьям, защищающим город, уже  ставший символом курдского сопротивления исламистам.

Авиация США бомбит позиции исламистов в Кобани
Авиация США бомбит позиции исламистов в Кобани /  © REUTERS
Самолет ВВС США атакует позиции исламистов под городом Кобани
Самолет ВВС США атакует позиции исламистов под городом Кобани /  © REUTERS
Беженцы наблюдают за боями в городе со стороны Турции
Беженцы наблюдают за боями в городе со стороны Турции /  © REUTERS
Пожар, который начался в городе после ракетно-бомбовых ударов самолетов США
Пожар, который начался в городе после ракетно-бомбовых ударов самолетов США /  © REUTERS
Пожар, который начался в городе после ракетно-бомбовых ударов самолетов США
Пожар, который начался в городе после ракетно-бомбовых ударов самолетов США /  © REUTERS
Беженцы наблюдают за боями в городе со стороны Турции
Беженцы наблюдают за боями в городе со стороны Турции /  © REUTERS
© REUTERS
Бронетехника турецкой армии на границе с Сирией
Бронетехника турецкой армии на границе с Сирией /  © REUTERS
Мать на могиле своего сына-курда, который погиб в боях с исламистами
Мать на могиле своего сына-курда, который погиб в боях с исламистами /  © REUTERS
Беженцы-курды во временном лагере в Турции
Беженцы-курды во временном лагере в Турции /  © REUTERS
Беженцы-курды во временном лагере в Турции
Беженцы-курды во временном лагере в Турции /  © REUTERS
Беженцы-курды во временном лагере в Турции
Беженцы-курды во временном лагере в Турции /  © REUTERS

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