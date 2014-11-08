В Грузии экзамен на водительские права будут сдавать по 3D-билетам
В Грузии желающие получить водительские права с 15 декабря будут сдавать теоретический экзамен по 3D-билетам.
”Для лучшего восприятия в билетах будут использованы фото- и видеоматериалы с улиц Тбилиси, Кутаиси и Батуми”, - отмечается в сообщении.Об этом сообщает РИА Новости-Грузия со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.
Каждый вопрос билета будет сопровождаться специальными видеороликами для лучшего восприятия ситуации и ее анализа.
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При этом теоретический экзамен желающие могут сдать на грузинском, абхазском, осетинском, английском, русском, азербайджанском, турецком и армянском языках.
Пресс-служба Министерства внутренних дел Грузии подчеркивает, что введение нового типа билетов связано с процессом сближения грузинского законодательства с европейским, после подписания Грузией Соглашения об ассоциации с ЕС.