В Грузии экзамен на водительские права будут сдавать по 3D-билетам

”Для лучшего восприятия в билетах будут использованы фото- и видеоматериалы с улиц Тбилиси, Кутаиси и Батуми”, - отмечается в сообщении.Об этом сообщает РИА Новости-Грузия со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

Каждый вопрос билета будет сопровождаться специальными видеороликами для лучшего восприятия ситуации и ее анализа.

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При этом теоретический экзамен желающие могут сдать на грузинском, абхазском, осетинском, английском, русском, азербайджанском, турецком и армянском языках.

Пресс-служба Министерства внутренних дел Грузии подчеркивает, что введение нового типа билетов связано с процессом сближения грузинского законодательства с европейским, после подписания Грузией Соглашения об ассоциации с ЕС.