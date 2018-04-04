В деле об отравлении Скрипалей появился ещё один россиянин - СМИ

Полиция проверяет причастность к отравлению россиянина, который прилетел в Лондон в одном самолете с Юлией Скрипаль и покинул Британию спустя несколько часов.

Британские следователи проверяют причастность гражданина России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Источник в Британском правительстве рассказал Daily Mail, что гражданин России летел на одном самолете с Юлией Скрипаль из Москвы в Лондон. Самолет приземлился в аэропорту Хитроу 3 марта, за день до отравления Скрипалей. Источник рассказал, что мужчина улетел обратно в Москву спустя несколько часов пребывания в Британии.

Как сообщает издание, мужчину идентифицировали, как "лицо, представляющее интерес" для спецслужб. Источник также отметил, что ведется следствие в отношении нескольких лиц, однако неизвестно расследуется ли их причастие к доставке вещества "Новичок", которым отравили Скрипалей, или же к чему-то другому, связанному с атакой.

Читайте такжеОтравление Скрипалей: за несколько дней до инцидента Юлия получила доступ к "секретному счету" в банке - СМИСотрудники по борьбе с терроризмом ранее избегали упоминания любых подозреваемых в связи с отравлением. Тот факт, что подозреваемый не может быть немедленно идентифицирован, указывает на возможность доставки нервно-паралитического агента "Новичок" по почте или в чемодане Юлии Скрипаль.

Но теперь появились разведчики, которые считают, что причастные к отравлению, возможно, бежали обратно в Москву в течение нескольких часов после доставки смертоносного агента. Источники в службе безопасности также заявили, что обыск самолета Аэрофлота, который приземлился в аэропорту Хитроу в пятницу- описанный Правительством как "рутинный" - был основан на разведке.

Читайте такжеИсследование подтвердило, что Скрипаля и его дочь отравили веществом класса "Новичок"Напомним, Скрипаля и его дочь 4 марта обнаружили без сознания на скамейке в парке города Солсбери на юге Великобритании.

На данный момент Юлия Скрипаль пришла в сознание, она начала разговаривать, пить воду и принимать пищу. Ее отец Сергей продолжает находится в коме.

Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского.

Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.