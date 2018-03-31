В Лондоне полиция обыскала прибывший из Москвы самолет "Аэрофлота"

В сообщении говорится, что британские правоохранители пытались досмотреть самолет без присутствия экипажа.

Российское посольство в Великобритании направило британской стороне ноту с требованием разъяснить причины досмотра прибывшего в Лондон из Москвы самолета "Аэрофлота". Об этом говорится в сообщении на сайте посольства.

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"Сегодня мы стали свидетелями еще одной грубой провокации британских властей", – сообщили российские дипломаты 30 марта.

"Такого рода вещи происходят крайне редко и являются, по большому счету, чрезвычайными", – добавили в посольстве.

В сообщении говорится, что британские правоохранители пытались досмотреть самолет без присутствия экипажа, "что категорически запрещается действующими правилами". В посольстве отметили, что после прибытия российского дипломата "удалось отстоять участие командира корабля в досмотре".

Британская сторона отказалась предоставить любые документы, в которых были бы указаны "причина этой акции, ее правовая основа и результаты", отметили дипломаты РФ.