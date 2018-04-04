Путин: вещество вроде "Новичка" могли производить в 20 странах

При этом он отметил, что узнал об отравлении в Солсбери со СМИ.

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что на заседании исполнительного совета Международной организации по запрещению химического оружия 4 апреля «будет поставлена окончательная точка» в деле об отравлении в британском Солсбери бывшего агента ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон обвинил Россию.

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Путин ответил на вопрос о «деле Скрипаля» в Анкаре, где он находится с визитом. По его словам, он «узнал об инциденте из средств массовой информации», а такое вещество, как «Новичок», могло быть произведено «примерно в 20 странах мира», передает радио Свобода.

Заседание Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) 4 апреля в Гааге соберется на запрос Москвы. В исполнительный совет ОЗХЗ входит 41 член, в том числе Великобритания и Россия, решения принимаются двумя третями голосов.

Ранее британские власти приглашали экспертов организации для взятия химических образцов в Солсбери для анализов.

3 апреля британские эксперты по химическому оружию из лаборатории Портон-Даун заявили, что не определили страну происхождения вещества, которым отравили Скрипалей, при этом заявили, что перед ними и не ставилась такая задача. Директор лаборатории Гэри Ейткенхед подчеркнул, что при отравлении был использован именно «Новичок», боевое нервно-паралитическое вещество. По его словам, для изготовления такого вещества нужны "крайне сложные методы, доступные, вполне вероятно, только государственным структурам".

Основываясь на данных экспертов, британское правительство ранее заявило, что считает Россию ответственной за отравление Скрипалей.

Москва обвинения отвергла и заявила, что за отравлением могут стоять британские спецслужбы.

Великобритания, США, а также более 20 других стран, среди которых и Украина, в ответ на отравление выслали более 150 российских дипломатов. Москва ответила зеркальными мерами.