НАТО не выдаст визы трем российским дипломатам

Эти дипломаты должны были приехать в Брюссель на работу в представительство НАТО вместо высланных.

Североатлантический альянс не будет выдавать визы трем российским дипломатам, которые должны были направиться на работу в постоянное представительство НАТО в Брюсселе вместо высланных семерых сотрудников миссии.

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Об этом журналистам сообщил замглавы МИД России Александр Грушко. По его мнению, высылкой российских дипломатов альянс делает хуже самому себе.

«НАТО рубит сук, на котором сидит. В условиях, когда наносится удар по представительству, задачей которого является правильное информирование, в чем якобы НАТО заинтересовано, о недопущении инцидентов. В НАТО наказывают больше себя, чем нас», - сказал Грушко.

Как сообщал УНИАН, о высылке семерых сотрудников постпредства РФ в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил 27 марта. Также российских дипломатов выслал ряд стран ЕС, США, Украина, Канада. Все они поддержали Великобританию, которая обвиняет Россию в отравлении экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.