Черногория присоединилась к высылке российских дипломатов

Черногория объявила персоной нон грата одного российского дипломата и дала ему неделю на то, чтобы покинуть страну.

Черногория объявила персоной нон грата одного российского дипломата и отозвала согласие на назначение почетного консула РФ в стране.

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Об этом говорится в заявлении правительства Черногории. "Правительство Черногории приняло решение объявить дипломатического представителя, аккредитованного в посольстве РФ, персоной нон грата и отозвать согласие на назначение почетного консула России в Черногории", - говорится в заявлении.

В правительстве Черногории проинформировали российское посольство о своем решении и подчеркнули, что российский дипломат должен покинуть страну в течение недели.

В заявлении отмечается, что правительство приняло такое решение в знак солидарности с Великобританией и в сотрудничестве с союзниками.

Таким образом Черногория присоединилась к 27 странам, которые высылают российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.