Черногория присоединилась к высылке российских дипломатов

13:30, 28 марта 2018
Мир
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themoscowtimes.com

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Об этом говорится в заявлении правительства Черногории. "Правительство Черногории приняло решение объявить дипломатического представителя, аккредитованного в посольстве РФ, персоной нон грата и отозвать согласие на назначение почетного консула России в Черногории", - говорится в заявлении.

В правительстве Черногории проинформировали российское посольство о своем решении и подчеркнули, что российский дипломат должен покинуть страну в течение недели.

В заявлении отмечается, что правительство приняло такое решение в знак солидарности с Великобританией и в сотрудничестве с союзниками.

Таким образом Черногория присоединилась к 27 странам, которые высылают российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Теги: #Черногория#российские дипломаты