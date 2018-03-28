Черногория присоединилась к высылке российских дипломатов
Черногория объявила персоной нон грата одного российского дипломата и отозвала согласие на назначение почетного консула РФ в стране.
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Об этом говорится в заявлении правительства Черногории. "Правительство Черногории приняло решение объявить дипломатического представителя, аккредитованного в посольстве РФ, персоной нон грата и отозвать согласие на назначение почетного консула России в Черногории", - говорится в заявлении.
В правительстве Черногории проинформировали российское посольство о своем решении и подчеркнули, что российский дипломат должен покинуть страну в течение недели.
В заявлении отмечается, что правительство приняло такое решение в знак солидарности с Великобританией и в сотрудничестве с союзниками.
Таким образом Черногория присоединилась к 27 странам, которые высылают российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.