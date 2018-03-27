Друзья России в Евросоюзе отказались высылать российских дипломатов (список стран)

Учитывая дружеские и экономические связи с Россией, ряд стран ЕС отказался высылать ее дипломатов, как это сделали другие члены сообщества.

В Евросоюзе 11 стран до сих пор не присоединились к другим государствам-членам в решении выслать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.

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Как пишет брюссельское издание EUobserver, во вторник список из 11 стран включает Австрию, Бельгию, Болгарию, Кипр, Грецию, Ирландию, Люксембург, Мальту, Португалию, Словакию и Словению. Однако, некоторые государства, утверждает издание, присоединятся к большинству стран ЕС в ближайшие дни.

Бельгия до сих пор взвешивает, кого из 140 российских дипломатов, аккредитованных при двусторонней миссии в стране и посольствах ЕС и НАТО, можно выслать.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни пообещал "принять соответствующие меры", чтобы "проявить солидарность с ближайшим соседом".

МИД Словакии заявил, что на дальнейшие шаги, которые страна готова предпринять, будет влиять "развитие ситуации, а также ответ России на призывы стран ЕС".

Португалия не планирует высылать россиян, заявляя, что предпочитает совместные действия на уровне 28 стран ЕС, а не двусторонние шаги.

Другие страны ЕС, которые имеют прочные связи с Москвой, также заявили, что не намерены высылать российских дипломатов.

Австрия считает, что как нейтральная страна должна стать мостом между РФ и Западом, и сохранить контакты с россиянами. В австрийскую правящую коалицию входит крайняя правая Партия свободы, которая подписала соглашение о сотрудничестве с правящей российской партией "Единая Россия".

Мальтийское правительство, которое заработало сотни миллионов евро на продаже паспортов ЕС богатым россиянам, заявило, что не будет выдворять дипломатов РФ, потому что дипломатическая миссия Мальты в Москве очень немногочисленна, а любой ответ России фактически прекратит дипломатические отношения".

Болгария, которая имеет прочные деловые связи с российскими фирмами, указала на то, что она сейчас председательствует в ЕС, поэтому должна поддерживать нейтралитет.

Греция, где в правящую коалицию также входит пророссийская крайняя правая партия "Независимые греки", заявила, что никогда не будет вводить санкции против постоянного члена Совета безопасности ООН, и что она хотела бы получить больше доказательств того, что произошло в Великобритании. Кипр, чьи банки держат миллиарды евро российских денег и который тоже продает паспорта ЕС богатым россиянам, последовал ее примеру.

Министр иностранных дел Словении Карл Эржавец заявил ранее, что слишком рано принимать любые решения, потому что сначала необходимо выяснить, что именно произошло в Британии.

Венгрия, которая тоже считается пророссийской, все же решила выслать одного российского дипломата за атаку в Солсбери.

Как сообщал УНИАН, уже 24 страны мира высылали российских дипломатов в ответ на отравление бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери. В частности 17 стран ЕС, Украина, Канада, США, Албания, Македония, Норвегия и Австралия.