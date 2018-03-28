Люксембург отзывает своего посла в России

12:25, 28 марта 2018
Мир
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leme.ru

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Как сообщает RTL, глава люксембургского МИДа Жан Ассельборн пояснил, что власти таким образом выражают солидарность с позицией Великобритании, считающей Россию причастной к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

МИД Люксембурга осудил совершенную атаку, а также согласился, что «Российская Федерация будет нести ответственность за этот акт и что нет другого правдоподобного объяснения (произошедшей атаке.- ред.)».

Как сообщал УНИАН, на этой неделе страны Западной Европы, а также США, Канада, Украина и Австралия в знак солидарности с Великобританией выслали в общей сложности более 150 российских дипломатов. Москва пообещала ответить каждой из стран.

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Теги: #Люксембург#российские дипломаты