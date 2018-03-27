Уже 26 стран выдворили 143 российских шпиона - МИД Британии

Среди государств, выславших россиян, - Австралия, Франция, Германия, Венгрия, Ирландия, Италия, Польша, Украина и США.

Министерство иностранных дел Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии заявило, что уже 26 стран выдворили 143 российских сотрудника разведки, которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства в микроблоге Twitter.

"Британия и ее союзники стоят плечом к плечу в отправке самого сильного сигнала Кремлю: Россия не сможет нарушать международные правила безнаказанно", - отметили в британском МИД.

Также британские дипломаты опубликовали карту земного полушария с выделением тех стран, которые решили выслать российских дипломатов.

В частности, говорится, что уже принято решение о выдворении 143 сотрудников российской разведки в 26 странах. Также отмечается, что решено выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали при Организации Североатлантического договора (НАТО).

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Среди этих стран Албания, Австралия, Хорватия, Чехия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Испания, Швеция, Великобритания, Украина и США.

Как сообщал УНИАН, Скрипаля и его дочь 4 марта обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в парке города Солсбери на юге Великобритании.

Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращении контактов с Россией на высоком уровне. РФ в ответ выдворила 23 британских дипломатов.

В США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле.

Президент Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй заявила, что Британия не позволит РФ восстановить шпионскую сеть в Соединенном Королевстве.