Трагедия в Кемерово: всю пожарную сигнализацию в ТЦ отключил техник после ее ошибочного срабатывания накануне - СМИ

19 и 22 марта в "Зимней Вишне" дважды ошибочно сработала пожарная сигнализация. Так как задымления после срабатывания сигнализации нигде выявлено не было, ее решили отключить.

Охранник ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где 25 марта вспыхнул пожар, унесший десятки жизней, рассказал, что всю пожарную сигнализацию в здании отключил техник.

Как сообщает Telegram-канал Mash, 19 и 22 марта в "Зимней Вишне" дважды ошибочно сработала пожарная сигнализация. Так как задымления после срабатывания сигнализации нигде выявлено не было, сигнализацию решили отключить. Сделать это вручную не удалось. Тогда техник через настройки просто выключил всю сигнализацию в ТЦ.

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Как сообщал УНИАН, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей. По словам очевидцем, пожарная тревога в здании не сработала и людей о ЧП не оповестили.

По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.

На данный момент задержаны и допрошены 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Изымается необходимая документация.