Франция не признает выборы президента России в аннексированном Крыму

Соответствующее заявление распространило МИД Франции.

Париж не признает выборы президента России в аннексированном ею Крыму.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Франции, передает Радио Свобода.

В ведомстве заявили, что страна и в дальнейшем поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

В МИД также отметили, что Франция обеспокоена милитаризацией полуострова и ухудшением ситуации с правами человека, особенно крымских татар.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан будет находиться в Киеве 22 и 23 марта.

Как сообщал УНИАН, 18 марта в России, в частности, и в оккупированном ею Крыму состоялись президентские выборы. По предварительным данным, на них в первом туре победил действующий президент Владимир Путин.

Читайте такжеВ Центризбиркоме РФ заявляют, что Путин набрал в Крыму и Севастополе более 90% голосов

Украина призвала мир не признавать незаконные выборы президента России в оккупированном украинском Крыму.

Ряд отдельных стран и Европейский Союз уже подтвердили, что не будут признавать эти результаты. Соответствующее заявление обнародовала высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Свою позицию о непризнании выборов в Крыму также выразили Канада, Эстония и Норвегия.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что получил заверения от международных лидеров о непризнании выборов президента России в Крыму.