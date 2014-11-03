Российские самолеты провоцируют силы НАТО

18:44, 03 ноября 2014
Мир
0 0

Маршруты российских истребителей и бомбардировщиков, которые несколько раз вторгались в воздушное пространство Европы, более провокационны, чем обычно.

REUTERS

Об этом заявил на брифинге главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

Читайте такжеНАТО не фиксирует отвода российских войск от украинской границы

"Важно, что ранее во вторжениях в воздушное пространство были задействованы небольшие группы самолетов, часто - один-два ", - отметил он.

"То, что мы наблюдали на прошлой неделе, имеет более комплексный характер. Траектория полета этих самолетов является провоцирующей", - сказал Фтлипп Бридлав.

Напомним, на прошлой неделев НАТО фиксировали всплеск активности российских самолетов в европейском воздушном пространстве. На их перехват по тревоге несколько раз поднимались истребители стран Балтии, Великобритании, Норвегии, Португалии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter