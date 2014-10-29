Над Балтийским морем засекли сразу 8 российских истребителей

Российские истребители заметили над Балтийским морем. Пилоты двух немецких истребителей во вторник заметили над Балтийским морем сразу 8 российских военных самолетов. Об этом сообщает в среду немецкое издание Bild Online, передает ТСН.ua.

"Представитель немецких ВВС подтвердил Bild, что во вторник пилоты двух немецких истребителей идентифицировали в международном воздушном пространстве над Балтийским морем сразу 8 российских военных самолетов", - говорится в сообщении.

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По данным издания, это были самолеты типа MiG-31 Foxhound, Su-34 Fullback, Su-27 Flanker и Su-24 Fencer. По словам представителя немецких ВВС, российские машины находились в международном авиапространстве на протяжении 25 минут.

Немецкие ВВС сейчас участвуют в операции НАТО Air Policing Baltikum с целью усиленного патрулирования воздушного пространства над Балтикой. Как отмечает издание, в течение последних недель участились случаи приближения самолетов российских ВВС воздушного пространства балтийских стран-членов НАТО. На прошлой неделе российский самолет-разведчик даже вторгся в воздушное пространство Эстонии.

Как сообщалось ранее, Россия превращает Крым в передовой плацдарм с ударным ядерным металлоломом. В планах Минобороны РФ разместить в Крыму "Искандеры", бомбардировщики Ту-22М3, крылатые ракеты и тактическое ядерное оружие.