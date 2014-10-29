НАТО сообщает о резком росте активности российских военных самолетов в небе Европы

Об этом сообщает штаб-квартира командования силами НАТО в Европе SHAPE, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Это значительное количество российских полетов представляет собой необычный уровень воздушной активности через европейское воздушное пространство", - отмечают в SHAPE.

В частности, около трех часов ночи 29 октября радар НАТО обнаружил восемь российских самолетов, которые летели над Северным морем. Самолеты F-16 норвежских королевских воздушных сил перехватили и идентифицировали российские самолеты, в частности, четыре стратегических бомбардировщика Тu-95 Bear H и четыре заправщика Ил-78. Формирование летело с территории России над Норвежским морем в международном воздушном пространстве.

Шесть самолетов повернули на северо-восток в направлении России, в то время как два бомбардировщика Тu-59 Bear H продолжал лететь на юго-восток, параллельно норвежскому побережью над Северным морем. В ответ были поднять истребители королевства Великобритании Typhoon.

Читайте такжеНад Балтийским морем засекли сразу 8 российских истребителейНад Атлантическим океаном над побережьем Португалии были обнаружены и идентифицированы два российских самолета, которые развернулись в направлении северо-востока к Великобритании.

Во второй половине 29 октября, радар НАТО зафиксировал четыре российских самолета над Черным морем в международном воздушном пространстве - два бомбардировщика и два истребителя Су-27, которые были перехвачены истребителями турецких воздушных сил.

29 октября радары НАТО обнаружили ряд российских самолетов над Балтийским морем, включая два Миг-31 Foxhound, два Су-34 Fullback, один Су-27 Flanker и два Су-24 Fencer jets. В ответ были поднять истребители F-16 Португалии, которые вернули российские самолеты в воздушное пространство России.