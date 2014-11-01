Британские истребители перехватили еще один российский бомбардировщик (фото)
17:25, 01 ноября 2014Мир
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Вчера британские истребители Typhoon перехватили российский стратегический бомбардировщик Ту-95, который приближался к воздушному пространству королевства.
Британский истребитель сфотографировал российский самолет / Министерство обороны Великобритании
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны страны.
"Советский самолет Ту-95, который летел в международном воздушном пространстве, был перехвачен истребителями Королевских воздушных сил из базы Лоссимут в Шотландии, которые сопровождали его через район полетной информации Великобритании (воздушное пространство, где обеспечивается полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение - ред.)", - сообщила она.
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