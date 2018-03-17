Россия выгоняет из страны британских дипломатов (видео)

Кроме того в Кремле угрожают принять дополнительные меры.

Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило persona non grata 23 британских дипломата и в течение недели выдворит их из страны.

Об этом сообщают в пресс-центре ведомства.

Так, во время вызова британского посла в РФ Лори Бристоу в МИД, ему было сообщено о соответствующих мерах, как реакции на решение о выдворении из Великобритании российских дипломатов.

Также МИД отозвал разрешение на деятельность в Санкт-Петербурге Генерального консульства.

"Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирования Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой", - говорится в сообщении.

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К тому же останавливается деятельность в России Британского Совета из-за неурегулированности статуса.

МИД РФ пообещало принять дополнительные меры, если Британия продолжит осуществлять "действия недружественного характера".

Напомним, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 дипломатов РФ и об отмене визита главы российского МИД Сергея Лаврова в страну. Также Британия созвала срочное заседание совета безопасности ООН для обсуждения вопроса об отравлении Скрипача.