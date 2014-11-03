Военную активность РФ на Донбассе в НАТО назвали «тревожной»

Так собственному корреспонденту УНИАН прокомментировали сегодня в SHAPE (штаб объединенного командования войсками НАТО в Европе) сообщение о передвижениях российских войск и техники.

"Мы видели доклады о передвижениях российских войск и техники в восточной Украине. Такая активность является тревожной и опасной", - отметили в SHAPE.

В штабе убеждены, что Россия сохраняет потенциал для дестабилизации Украины, используя "как силы внутри Украины, так и тысячи очень способных сил, расположенных вблизи Украины, которые в случае приказа могут быть очень быстро развернуты".

Читайте такжеРоссия продолжает стягивать на Донбасс войска и технику (карта АТО)

В ЕС также известно о такой активности России и там наблюдают за развитием ситуации. Об этом сообщила представитель Європейськой комиссии Майя Косьянчич.

Как сообщалось, ранее в Белом доме заявляли, что российская армия снова начала накапливать войска на территориях, граничащих с восточными областями Украины.