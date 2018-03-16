Отравляющее вещество могли подбросить в чемодан дочери Скрипаля в Москве - The Telegraph

По версии одного из источников издания, убийцы могли легко проникнуть в квартиру Юлии в Москве и подложить вещество в ее багаж.

Вещество, которым был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, находилось в чемодане его дочери.

Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в британских спецслужбах пишет The Telegraph.

Британская разведка изучает возможность того, что вещество было помещено на одежду, косметику или подарок, который распаковали в доме Сергея Скрипаля в Солсбери.

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Отмечается, что нервно-паралитическое вещество могло быть помещено в чемодан его дочери Юлии до того, как она вылетела из Москвы в Лондон.

Таким образом, пишет The Telegraph, Юлия могла не осознанно привезти нервно-парлитическое вещество в Великобританию, куда она прибыла 3 марта рейсом из Москвы. По версии одного из источников издания, убийцы могли легко проникнуть в квартиру Юлии в Москве и подложить яд в ее багаж.

The Telegraph допускает, что пострадавший полицейский Ник Бэйли мог подвергнуться воздействию отравляющего вещества в доме Скрипаля, а не на месте, где без сознания были обнаружены экс-полковник ГРУ и его дочь.

В полиции графства Уилтшир сообщили, что в контакте с нервно-паралитическим веществом мог оказаться 131 человек. За медицинской помощью обратились 46 человек, обеспокоенные тем, что они могли оказаться жертвами отравления.

Как сообщал УНИАН, Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке в парке города Солсбери на юге страны. 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия находятся в больнице в критическом, но "стабильном" состоянии. Также в серьезном состоянии находится работник полиции, который первым пытался оказать им помощь.