Разработчик "Новичка" исключил возможность выздоровления Скрипаля и его дочери

Доктор химических наук Вил Мирзаянов заявил, что даже если Скрипалю с дочерью удастся выжить, то они не оправятся.

Бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь, отравленные смертельным нервно-паралитическим газом "Новичок", не смогут оправиться от действия газа.

Об этом рассказал источник, который известил мир о секретной программе химического оружия в России, Вил Мирзаянов, сообщает The Telegraph.

Читайте такжеОтравление Скрипаля: в России заявили, что уничтожили все запасы газа "Новичок"

Мирзаянов, доктор химических наук, который работал в центре советской программы, заявил, что Россия является единственной страной, способной производить такой мощный нервный агент, и он предупредил, что могут заболеть еще много людей.

"Это, по крайней мере, в 10 раз больше, чем любой известный нервный агент. Плюс практически неизлечимый", - рассказал он изданию.

"Эти люди умерли - этот мужчина (Скрипаль - УНИАН) и его дочь. Даже если они выживут, они не оправятся", - сказал Мирзаянов.

Напомним, вечером 5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестным веществом был госпитализирован 66-летний российский экс-шпион Сергей Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6. Вместе с ним в больницу попала его дочь.

12 марта британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. По словам премьера, было применено нервно-паралитическое отравляющее вещество нового поколения под названием "Новичок".