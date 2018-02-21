Трамп признал вмешательство России в выборы США - прессек Белого дома

При этом пресс-секретарь Белого дома отметила, что это вмешательство никак не связано с предвыборной компанией Трампа.

Американский президент Дональд Трамп признал вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году.

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Она сказала, что Трамп уже несколько раз публично об этом заявлял.

На вопрос журналиста, признает Трамп, что Россия не только "пыталась вмешаться, а вмешалась и повлияла на выборы 2016", Сандерс ответила утвердительно.

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"Абсолютно. И президент признал это несколько раз раньше... Я думаю, что одно из мест, где вы, ребята, похоже, запутались, и это, кажется, происходит регулярно — президент не сказал, что Россия не вмешивалась. Он говорил, что он не имел на это влияния, и это (вмешательство - УНИАН) точно не связано с предвыборной компанией Трампа", - заявила Сандерс.

Она также добавила, что вмешательство России в выборы очевидно. Но ясно и то, что оно не повлияло на результаты выборов.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что занимает более жесткую позицию по отношению к России, чем его предшественник Барак Обама.