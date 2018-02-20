Трамп: я более жесткий по отношению к России, чем Обама
17:16, 20 февраля 2018
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Трамп также процитировал экс-главу государства о том, что нет ни одного свидетельства о вмешательстве в американские выборы.
Дональд Трамп и Владимир Путин / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил что занимает более жесткую позицию по отношению к России, чем его предшественник Барак Обама.
Об этом он написал в своем твиттере.
«Я более жесткий по отношению к России, чем Обама, просто посмотрите на факты», — написал Трамп.
Трамп также процитировал экс-главу государства о том, что нет ни одного свидетельства о вмешательстве в американские выборы.
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«Это слова президента Обамы незадолго до выборов. Это потому, что жуликоватая Хиллари должна была победить и он не хотел раскачивать лодку. Когда я с легкостью победил в коллегии выборщиков, игра изменилась, и демократы стали рассказывать историю про Россию», — подчеркнул Трамп.
Ранее Трамп обвинил Обаму в том, что тот не предотвратил «российское вмешательство».
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