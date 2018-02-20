Трамп: я более жесткий по отношению к России, чем Обама

Трамп также процитировал экс-главу государства о том, что нет ни одного свидетельства о вмешательстве в американские выборы.

Президент США Дональд Трамп заявил что занимает более жесткую позицию по отношению к России, чем его предшественник Барак Обама.

Об этом он написал в своем твиттере.

«Я более жесткий по отношению к России, чем Обама, просто посмотрите на факты», — написал Трамп.

Трамп также процитировал экс-главу государства о том, что нет ни одного свидетельства о вмешательстве в американские выборы.

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«Это слова президента Обамы незадолго до выборов. Это потому, что жуликоватая Хиллари должна была победить и он не хотел раскачивать лодку. Когда я с легкостью победил в коллегии выборщиков, игра изменилась, и демократы стали рассказывать историю про Россию», — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп обвинил Обаму в том, что тот не предотвратил «российское вмешательство».