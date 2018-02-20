Трамп после трагедии во Флориде поддержал ужесточение проверок покупателей оружия

Несколько дней назад в школу во Флориде ворвался 19-ти летний мужчина, вооруженный полуавтоматической винтовкой, и открыл огонь по учащимся и учителям.

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку двухпартийным усилиям по улучшению национальной системы проверок, предшествующих покупке оружия.

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«Хотя обсуждение продолжается и изменения рассматриваются, президент поддерживает усилия по улучшению федеральных проверок тех, кто покупает оружие», - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Голос Америки.

Призывы к ужесточению контроля над оборотом оружия в США раздаются после стрельбы в школе штата Флорида, где погибло 17 человек.

Несколько дней назад в это учебное заведение ворвался 19-ти летний мужчина, вооруженный полуавтоматической винтовкой и открыл огонь по учащимся и учителям.

Студенты, которые выжили во время нападения, призывают провести шествие в Вашингтоне с требованием внести изменения в правила, регулирующие оборот оружия в США.