В Сети появилось видео стрельбы в школе во Флориде, где погибли 17 человек

03:51, 15 февраля 2018
Мир
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Видеозапись показал телеканал CBS News.

На кадрах видно детей, сидящих на полу в классе. Когда раздаются звуки стрельбы, они начинают кричать.

Напомним, жертвами стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд, что во Флориде, стали 17 человек. 12 из них были убиты в здании школы, два во дворе, один на улице. Еще два человека умерли в больнице от ранений.

Стрелком оказался 19-летний Николас Круз - бывший ученик этой школы, которого, по словам шерифа, исключили за нарушения дисциплины.​

Для атаки молодой человек использовал полуавтоматическую винтовку AR-15 и несколько обойм.

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Теги: #Флорида#школа в США#стрельба в школе