В Сети появилось видео стрельбы в школе во Флориде, где погибли 17 человек
Ученики школы Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд, что во Флориде, записали на видео момент стрельбы.
Видеозапись показал телеканал CBS News.
На кадрах видно детей, сидящих на полу в классе. Когда раздаются звуки стрельбы, они начинают кричать.
JUST IN (warning, disturbing video): Cell phone video inside the school as shots were going off at Marjory Stoneman Douglas High https://t.co/wHWo6XjccXpic.twitter.com/3ovf5LhzBs— CBS Evening News (@CBSEveningNews) February 14, 2018
Напомним, жертвами стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд, что во Флориде, стали 17 человек. 12 из них были убиты в здании школы, два во дворе, один на улице. Еще два человека умерли в больнице от ранений.
Стрелком оказался 19-летний Николас Круз - бывший ученик этой школы, которого, по словам шерифа, исключили за нарушения дисциплины.
Для атаки молодой человек использовал полуавтоматическую винтовку AR-15 и несколько обойм.