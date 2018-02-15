В Сети появилось видео стрельбы в школе во Флориде, где погибли 17 человек

Напомним, жертвами стрельбы в школе во Флориде стали 17 человек.

Ученики школы Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд, что во Флориде, записали на видео момент стрельбы.

Видеозапись показал телеканал CBS News.

На кадрах видно детей, сидящих на полу в классе. Когда раздаются звуки стрельбы, они начинают кричать.

JUST IN (warning, disturbing video): Cell phone video inside the school as shots were going off at Marjory Stoneman Douglas High https://t.co/wHWo6XjccXpic.twitter.com/3ovf5LhzBs — CBS Evening News (@CBSEveningNews) February 14, 2018

Напомним, жертвами стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд, что во Флориде, стали 17 человек. 12 из них были убиты в здании школы, два во дворе, один на улице. Еще два человека умерли в больнице от ранений.

Стрелком оказался 19-летний Николас Круз - бывший ученик этой школы, которого, по словам шерифа, исключили за нарушения дисциплины.​

Для атаки молодой человек использовал полуавтоматическую винтовку AR-15 и несколько обойм.