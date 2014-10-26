Великобритания закончила войну в Афганистане

В воскресенье, 26 октября, британские военные передали свою последнюю базу Кэмп Бастион силам безопасности Афганистана, передает телеканал Дождь со ссылкой на Sky News.

В 2006 году Кэмп Бастион стала главной британской базой в Афганистане. Вместе с ней афганским властям также передали находящуюся неподалеку базу США Кэмп Левернек, которую в скором времени покинут все военные, и американский корпус морской пехоты завершит военную операцию в Афганистане.

К началу 2015 года в стране останется лишь небольшое число британских военных, поскольку они управляют военной академией в Кабуле.

Читайте такжеСША договорились с Афганистаном о размещении своих войск Великобритания была участницей операции с самого начала. За 13 лет в ней погибли 453 британских солдата. Максимальная численность британских военных на территории Афганистана за все время операции составила девять с половиной тысяч человек.

Основные силы НАТО покинут Афганистан к концу 2014 году, поскольку активная фаза операции уже завершена. В стране останутся примерно десять тысяч американских солдат, которые окончательно покинут Афганистан, по словам президента США Барака Обамы, в 2016 году.