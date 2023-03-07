Украинцам могут сообщить об этом, когда система уже успешно отработает по вражеским целям.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины пока не подтверждают информацию СМИ о прибытии зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украину.

Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что нужно дождаться официального сообщения Генштаба об этом. Но пока рано говорить о том, что комплекс Patriot действительно уже в Украине.

Он допустил, что украинцам сообщат об этом, когда система уже успешно отработает по вражеским целям.

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"Безусловно, Patriot будут в Украине. Решение принято, люди учатся... Поэтому наберемся немножко терпения и будем ожидать, когда эта система действительно будет в Украине", - сказал он в эфире национального телемарафона.

По словам представителя воздушных сил, система Patriot способна сбивать цели на расстоянии до 150 километров в том числе аэродинамические – это самолеты, вертолеты, баллистика.

"Эти системы помогут Украине отогнать подальше вражеские самолеты, которые запускают ракеты", - пояснил он.

Заявление Блащак о Patriot в Украине - что известно

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанскому изданию заявил, что в Украину уже прибыли первые установки ЗРК Patriot.

Однако позже в Минобороны Польши опровергли эту информацию, ссылаясь на некорректный перевод слов Блащака.

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