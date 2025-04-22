Сам характер импровизированной защиты на РЛС "Зоопарк-1М" указывает на то, что вот эти решетки и резиновые экраны для экипажа станции выполняют скорее "психологическую" функцию.

Российские оккупанты одну из своих контрбатарейных РЛС типа "Зоопарк-1М" обшили резиновыми экранами и решетками.

Как пишет "Дифенс Экспресс", было заявлено, что это для лучшей защиты от FPV-дронов и других типов ударных беспилотников в распоряжении Сил обороны Украины.

"Для начала стоит обозначить, что по подсчетам авторов ресурса Oryx армия РФ за все время полномасштабной войны против Украины потеряла минимум восемь контрбатарейных РЛС типа 1Л259 "Зоопарк-1" и минимум 15 радаров типа 1Л260 "Зоопарк-1М", - пишут аналитики.

Видео дня

Интересно, что по своим паспортным характеристикам контрбатарейные радиолокационные станции "Зоопарк-1М" могут обнаруживать артсистемы советского калибра 152-мм и натовского калибра 155-мм на дистанции до 23 километров. Это свидетельствует о том, насколько близко к линии боестолкновения вынуждены работать расчеты таких РЛС армии РФ.

"Если же всю картину обобщить, то сможем увидеть следующее. Сам характер импровизированной защиты на РЛС "Зоопарк-1М" указывает на то, что вот эти решетки и резиновые экраны для экипажа станции выполняют скорее "психологическую" функцию. Вот такая "психологическая" функция может в частности косвенно указывать на то, насколько интенсивно украинские операторы ударных БПЛА могут целиться по разного рода спецтехнике армии РФ, в частности по контрбатарейным РЛС", - отметили эксперты.

По их мнению, можно сформулировать вывод - функциональность дрона на поле боя может выражаться не только соотношением "стоимость/эффективность" при поражении вражеской цели, но и также косвенным показателем того, какой ценный актив своих сил при этом удалось сохранить от поражения россиянами.

Война в Украине - уничтожение РЛС

19 марта в оккупированном Крыму был поражен ряд вражеских объектов, среди которых российский вертолет, три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1", морские суда, вертолет и 13 радиолокационных станций.

В перечне - по две 48Я6-К1 "Подлет" и 1Л125 "Ниобий-СВ", три - 39Н6 "Каста 2Е2", по единице -9С19 "Имбирь", "Небо-СВ", С-300ВМ, "Небо-М", 59Н6-Е "Противник-ГЕ" и БРЛС "Мыс".

Вас также могут заинтересовать новости: