Захватчики всегда используют свою символику для "переписывания" пространства.

Российские захватчики развесили вдоль разбитых войной улиц города Бахмут "победоносные" плакаты к 9 мая.

Видео с изуродованного полномасштабным вторжением города опубликованы в одном из пророссийских Telegram-каналов. На нем можно увидеть полностью разрушенную улицу, разбитые дома и кучи мусора. Над всем этим возвышаются рекламные щиты с надписями "80 лет великой победе" и "Гордимся победой! 1945-2025".

Кроме того, захватчики нарисовали на каждом столбе свой флаг, а также повесили флаг Советского Союза. Автор видео демонстрирует все это со словами о несомненной победе:

Видео дня

"Приближаем победу. Все ближе и ближе".

Российская оккупация

Напомним, Бахмут стал эпицентром одной из самых ожесточенных битв современной истории. Бои за город продолжались с августа 2022 года до мая 2023 года, когда украинские силы были вынуждены отступить.

Согласно разным оценкам, около 80% зданий в Бахмуте было уничтожено или серьезно повреждено в результате российского вторжения.

Как известно, Россия систематически использует символику РФ и Советского Союза в оккупированных украинских городах как инструмент пропаганды и символического "переписывания" пространства.

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