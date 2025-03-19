Ценные системы ПВО оказались беспомощными перед точными ударами воинов ГУР.

В оккупированном Крыму поражен ряд вражеских объектов, среди которых российский вертолет, три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1", морские суда, вертолет и 13 радиолокационных станций.

"Захватчики во временно оккупированном Крыму в течение нескольких дней дрожали от небывалого грохота - их дорогостоящие системы противовоздушной обороны оказались беспомощными перед точными ударами воинов ГУР МО Украины", - говорится в сообщении Сил специальных операций ВСУ.

Спецназовцы обнародовали видео, на котором, по их словам, результаты успешной демилитаризации полуострова. В частности поражен целый ряд российских радиолокационных станций (РЛС).

В перечне - по две 48Я6-К1 "Подлет" и 1Л125 "Ниобий-СВ", три - 39Н6 "Каста 2Е2", по единице -9С19 "Имбирь", "Небо-СВ", С-300ВМ, "Небо-М", 59Н6-Е "Противник-ГЕ" и БРЛС "Мыс".

Также под удар попали пусковая установка С-300СВ, командные пункты РЛС "СТ-68" и РЛС 39Н6 "Каста 2Е2", а еще - три российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1", транспортно-буксирное судно проекта С4236, универсальный буксир "Федор Урюпин" и вражеский вертолет Ми-8.

Что предшествовало

Как писал УНИАН, ВСУ нанесли удар по мастерской, в которой 155-я бригада морпехов РФ наваривала на технику дополнительную броню. В частности, разведывательная рота 47 ОМБр "Магуры" нашла вражеский "гараж талантов", где морпехи 155-й сваривали дополнительную броню на свои БТР. В результате, как отмечают в ВСУ, оккупанты хотели улучшить броню, а улучшили статистику своих потерь. HIMARS провел финальное "тестирование" их изделий. В результате - мастерская свернулась вместе с "клиентами".

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